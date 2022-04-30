В МИД РФ подтвердили приверженность решениям СБ ООН по Северной Корее

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россия продолжит выполнять все решения СБ ООН в отношении Северной Кореи, заявил в интервью "Интерфаксу" директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

"Россия, будучи ответственным членом международного сообщества, неукоснительно выполняет все решения Совета Безопасности ООН. Соответственно, какие-либо изменения ограничительного режима, введенного резолюциями Совбеза в отношении КНДР, возможны только в случае его пересмотра в порядке, предусмотренном Уставом ООН", - сказал Зиновьев, отвечая на вопрос о том, могут ли введенные в отношении России беспрецедентные санкции побудить ее изменить позицию в вопросе соблюдения ограничительного режима в отношении КНДР.

"Учитывая изложенное, в конце октября 2021 года совместно с Китаем распространили в Совете Безопасности ООН проект политико-гуманитарной резолюции, предполагающий смягчение международного санкционного режима в отношении КНДР в гуманитарной сфере и иных гражданских областях, не связанных с ракетно-ядерной программой. К сожалению, США не демонстрируют готовности его обсуждать", - сказал Зиновьев.

"По-прежнему настроены оказывать помощь северокорейским партнерам в духе дружбы и добрососедства. Гуманитарные поставки осуществляются нами уже много лет как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций. Так, в 2020 году в соответствии с решением президента Российской Федерации северокорейской стороне на безвозмездной основе было направлено 50 тыс. тонн пшеницы. По линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН за период 2020-2021 годов Россия оказала КНДР помощь на сумму $7 млн", - сказал российский дипломат.

"В условиях приостановки работы представительств международных организаций на территории КНДР, включая ВПП ООН, вопрос о конкретных формах и объемах гуманитарного содействия со стороны России в текущем году остается открытым и будет решаться по мере снятия введенных Пхеньяном жестких антиэпидемических ограничений, предусматривающих полное закрытие государственных границ", - подчеркнул он.