Георгий Зиновьев: мощный потенциал Китая нужно масштабнее задействовать для развития России

Директор Первого департамента Азии МИД РФ рассказал о перспективах развития сотрудничества с Китаем и о работе Москвы с Пхеньяном и Сеулом

Георгий Зиновьев Фото: Пресс-служба

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев в интервью "Интерфаксу" поделился видением российско-китайских отношений в условиях западных санкций, рассказал о перспективах роста товарооборота между странами и выразил уверенность в том, что рост мощи Китая откроет новые перспективы для развития российской экономики. Высокопоставленный российский дипломат также рассказал о сотрудничестве Москвы с Пхеньяном и Сеулом в нынешних условиях.

- Отечественная экономика в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада переориентируется на азиатское направление. В этих условиях как быстро сможет наш ключевой партнер - Китай внести существенный и решающий вклад в замещение западных инвестиций, технологий, оборудования и т.д.?

- Курс на укрепление комплексного взаимодействия с Китаем является безусловным приоритетом российской внешней политики, носит устойчивый и долгосрочный характер. Наши торгово-экономические связи активно развиваются на взаимовыгодной основе на протяжении многих лет, что отвечает обоюдным интересам Москвы и Пекина, служит процветанию двух стран и благополучию наших народов.

Поворот российской экономики на Восток начался давно, как по объективным причинам (рост китайской и других экономик Азиатско-Тихоокеанского региона), так и по субъективным - благодаря хорошим отношениям с Пекином и большинством восточных партнеров на фоне нарастающих проблем с соседями на Западе. К сегодняшнему дню мы подошли подготовленными: действуют российско-китайский нефте- и газопроводы, реализованы крупные совместные проекты в области энергетики и промышленности, построены два трансграничных моста через Амур, создана инфраструктура расчетов в национальных валютах. КНР с 2009 года является крупнейшим внешнеторговым партнером России и одним из ключевых инвесторов в нашу экономику.

В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на треть и достиг исторического максимума $140 млрд. В первом квартале текущего года зафиксирован рост на 30%. Вместе с тем мы понимаем, что сейчас идет период адаптации к новым условиям, что потребует определенного времени. К тому же цепочки поставок еще не до конца восстановились от последствий пандемии, и непростая ситуация с коронавирусом в Китае оказывает влияние на товарные потоки. Тем не менее мы нацелены на реализацию поставленной главами государств цели по доведению двустороннего товарооборота до $200 млрд к 2024 году. Более того, полагаем, что выйти на этот амбициозный показатель вполне возможно раньше намеченного срока.

Китайский бизнес сохраняет интерес к расширению своего присутствия в России, для чего в условиях ухода некоторых западных компаний открываются дополнительные возможности. Отмечаем готовность не только к экспорту продукции, но и к созданию производств, рабочих мест и локализации технологий. Убежден, что мы с партнерами сможем использовать сложившуюся ситуацию в наших общих интересах и в полной мере раскрыть потенциал для значительного наращивания взаимодействия по всем направлениям.

- По сообщениям ряда СМИ, некоторые представители китайского бизнеса с настороженностью относятся к сотрудничеству с Москвой из-за угрозы вторичных санкций. Какие сигналы мы получаем от китайских партнеров на этот счет? Ведется ли разговор о выработке механизмов, которые бы позволили минимизировать санкционные риски для наших партнеров из КНР? Насколько мы близки к полному отказу от доллара и евро во взаиморасчетах и переходу на национальные валюты?

- Вашингтон упорно стремится вбить клин в российско-китайские отношения, вынудить Пекин свернуть сотрудничество с нашей страной. Набор методов известный: шантаж санкциями, угрозы, обвинения со стороны официальных лиц и СМИ, фейковые новости и т.д. Для нас очевидно, что такой, с позволения сказать, "диалог" с великой державой, коей является Китай, обречен на неудачу и в конечном счете приведет к обратному эффекту - не сделает его послушным чужой воле, а только укрепит решимость идти своим курсом.

Недавно ведущая Центрального телевидения Китая охарактеризовала просьбу Вашингтона к китайской стороне присоединиться к антироссийскому фронту следующим образом: "Помогите нам справиться с вашим другом, чтобы потом мы могли заняться вами". У нас с китайскими партнерами единый подход к санкциям - мы категорически не признаем односторонних нелегитимных ограничений. Пекин уже неоднократно попадал под "санкционную дубину", при этом поводом зачастую становилось просто то, что китайские компании более эффективны. То есть речь идет об устранении конкурентов нерыночными способами, действуя по принципу: "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать".

Понятно, что в текущей ситуации многие китайские экономоператоры вынуждены проявлять осторожность, учитывая вероятность вторичных санкций. В то же время партнеры не отказываются от сотрудничества и готовы к расширению его масштабов. Мы это приветствуем и оказываем необходимое содействие.

Что касается финансов, то вместе с китайской стороной мы уже давно начали выстраивать систему расчетов в национальных валютах. Созданная инфраструктура включает уполномоченный для клиринга юаней банк, биржевые торги парой рубль-юань, соглашение о валютном свопе между центробанками. Усилия не прошли даром: в первом полугодии 2021 года четверть двусторонней торговли осуществлялась в нацвалютах. Не сомневаюсь, что с учетом происходящих в мире изменений эта доля существенно вырастет. Западные санкции естественным образом стимулируют данный процесс.

- Высказываются опасения, что в нынешнем раскладе Россия становится для Китая своего рода "страной с дисконтом", активы которой в условиях геополитической неопределенности и рестрикций резко подешевели, и которая будет вынуждена продавать свои энергоносители со значительной скидкой и так далее. Нет ли опасений, что со временем наша экономика может попасть в серьезную зависимость от китайской? И нет ли рисков того, что в итоге наши отношения с Китаем повторят сценарий отношений с Западом, зависимость от которого абсолютно во всех сферах мы полностью исключаем?

- Я бы не стал проводить такие параллели. К сожалению, США и Европейский союз отказались от равноправного сотрудничества с нами, а некоторые западные компании, хоть и не по своей воле, превратились в инструмент экономической агрессии против России. Китай придерживается принципиально иных подходов. Наши отношения с Пекином развиваются на равноправной и взаимовыгодной основе, отвечают задачам укрепления добрососедства России и КНР, и потому носят устойчивый, долгосрочный характер.

Убежден, что нам не надо опасаться увеличивающейся мощи Китая, который в ближайшие десятилетия будет основным драйвером мирового роста. Напротив, это открывает новые перспективы для развития нашей собственной экономики. Емкий китайский рынок представляет широкие возможности для поставок не только традиционных позиций российского экспорта – нефти, газа и угля, но и отечественной сельскохозяйственной, промышленной и прочей продукции. Следует ожидать роста объемов товарных потоков в КНР за счет их переориентации с западного направления. Разумеется, такие поставки должны идти на рыночных основаниях. При этом наше экономическое сотрудничество не ограничивается торговлей. Мощный технологический, производственный и финансовый потенциал Китая можно и нужно в значительно больших масштабах, чем раньше, задействовать для решения задач нашего развития.

- Российская сторона в начале этого года заявляла, что шанс на возобновление шестисторонних переговоров по КНДР пока сохраняется. Остается ли на сегодняшний день актуальной эта идея, в том числе, с учетом того, что половина из участников этих переговоров - США, Южная Корея и Япония - стали нам недружественными? Может ли это обстоятельство сказаться на урегулировании северокорейской проблемы?

- Россия неизменно придерживается позиции, согласно которой шестисторонние переговоры являются оптимальным форматом урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Убеждены, что добиться денуклеаризации всей его территории и заложить основы для создания в Северо-Восточной Азии прочной системы мира и безопасности можно только политико-дипломатическим путем, действуя на основе принципов равноправия, поэтапности и синхронности.

Несмотря на беспрецедентное обострение международной ситуации под влиянием украинского кризиса, взаимодействие с партнерами по корейской проблематике продолжается. В частности, в марте с.г. в Москве состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова со Специальным представителем правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином, в ходе которых предметно обсуждалась текущая ситуация вокруг полуострова. Договорились поддерживать плотную координацию между Россией и Китаем на данном направлении.

Что касается участников "шестисторонки", внесенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, то мы не отказываемся от контактов с ними по вопросам корейского урегулирования. Так, в марте с.г. И.В.Моргулов дважды беседовал по телефону со спецпредставителем министерства иностранных дел Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком, обсудив актуальные вопросы взаимодействия в данной сфере.

- Может ли общий объем санкций, введенных в отношении России, изменить нашу позицию в вопросе соблюдения ограничительного режима, действующего в отношении КНДР, в частности, в плане объемов поставок нефтепродуктов, угля, нашего взаимодействия в финансовой сфере? Скажутся ли антироссийские санкции на поставках гумпомощи в КНДР, какие объемы ожидаются в этом году?

- Россия, будучи ответственным членом международного сообщества, неукоснительно выполняет все решения Совета Безопасности ООН. Соответственно, какие-либо изменения ограничительного режима, введенного резолюциями Совбеза в отношении КНДР, возможны только в случае его пересмотра в порядке, предусмотренном Уставом ООН.

Учитывая изложенное, в конце октября 2021 года совместно с Китаем распространили в Совете Безопасности ООН проект политико-гуманитарной резолюции, предполагающий смягчение международного санкционного режима в отношении КНДР в гуманитарной сфере и иных гражданских областях, не связанных с ракетно-ядерной программой. К сожалению, США не демонстрируют готовности его обсуждать.

По-прежнему настроены оказывать помощь северокорейским партнерам в духе дружбы и добрососедства. Гуманитарные поставки осуществляются нами уже много лет как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций. Так, в 2020 году в соответствии с решением президента Российской Федерации северокорейской стороне на безвозмездной основе было направлено 50 тысяч тонн пшеницы. По линии Всемирной продовольственной программы ООН за период 2020-2021 гг. Россия оказала КНДР помощь на сумму $7 млн.

В условиях приостановки работы представительств международных организаций на территории КНДР, включая ВПП ООН, вопрос о конкретных формах и объемах гуманитарного содействия со стороны России в текущем году остается открытым и будет решаться по мере снятия введенных Пхеньяном жестких антиэпидемических ограничений, предусматривающих полное закрытие государственных границ.

- Как на наших отношениях с Южной Кореей отразится присоединение Сеула к антироссийским санкциям, насколько этот фактор критичен для бизнес-контактов? Есть ли понимание того, что многие южнокорейские компании займут прагматичную позицию и не уйдут с отечественного рынка?

- Решение Республики Корея о введении в отношении России односторонних ограничительных мер, противоречащих международному праву, вызывает сожаление и уже сейчас негативно отражается на двусторонних отношениях, в том числе в торгово-экономической области.

Вместе с тем, обратили внимание на ряд шагов южнокорейской стороны, направленных на минимизацию экономического ущерба от упомянутых незаконных санкций. В частности, из рестрикционных списков были исключены такие позиции, как смартфоны, бытовая техника и автомобили. Положительным сигналом стало возобновление Сеулом с 1 апреля с.г. действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований от 13 ноября 2013 г., приостановленного в связи с пандемией. Несмотря на испытываемое частным южнокорейским бизнесом небывалое давление, многие компании Республики Корея не поддались раздуваемой Западом антироссийской истерии и не спешат уходить с российского рынка.

Сохраняем надежду на то, что Сеул не предпримет новых действий, способных перечеркнуть накопленный немалый позитив в наших отношениях, и в перспективе двусторонние связи получат новое развитие.