В России за сутки COVID-19 заболели еще 7,3 тысячи человек

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7,3 тыс. случаев, госпитализированы за сутки 2,5 тыс. человек, скончались 157 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 7 710 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 347.

Увеличение количества госпитализированных произошло в 41 субъекте РФ, снижение отмечено в 38 регионах страны.

В Москве коронавирус выявили за сутки у 485 человек, в Санкт-Петербурге - у 492, в Подмосковье - у 301.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 157 человек, накануне штаб сообщал о 161 умершем. Выздоровели за сутки 11 022 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 182 тыс. 354 случая заражения коронавирусной инфекцией, 375 тыс. 884 умерших и 17 млн 540 тыс. 055 выписанных.