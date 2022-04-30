Спецназ оцепил дом в Чите, где мужчина закрылся с ребенком

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Оперативные службы работают в районе одного из домов Читы, где мужчина выгнал родных и закрылся в квартире с маленьким сыном, предположительно, он вооружен, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина выгнал из квартиры жену и тещу и остался в квартире с маленьким сыном. Проверяется информация о том, что мужчина вооружен. Требований он не выдвигал, ведутся переговоры", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где к одному из домов Читы съехались спецслужбы. Также сообщалось о вооруженном мужчине, который удерживает заложников в квартире.

В правоохранительных органах и ФСБ не комментируют ситуацию.

В прокуратуре края отметили, что по данному факту проводится проверка, уточнив, что ребенку, который находится в квартире, три года.

"Мужчина находится в квартире с трехлетним сыном. На данный момент вся информация о причинах конфликта и обстоятельствах, при которых мать не может попасть к ребенку, уточняется. На месте работает прокурор Ингодинского района Читы", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.