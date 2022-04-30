В Чите задержали мужчину, закрывшегося с ребенком в квартире

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Оперативники в Забайкальском крае после безуспешных многочасовых переговоров с мужчиной, который после конфликта закрылся в квартире с маленьким сыном в Чите, смогли проникнуть в помещение и забрать мальчика, сообщили в субботу "Интерфаксу" в региональном УФСБ.

"Переговоры результата не принесли, пришлось вскрыть дверь квартиры. Ребенок в безопасности и передан матери, он не пострадал. С мужчиной работают следственные органы", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба УМВД Забайкальского края уточнила, что ребенок 2019 года рождения. Задержанный - ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения. "В ближайшее время гражданин будет доставлен в отдел полиции для разбирательства", - сообщили в полиции.

По данным УМВД, в субботу вооруженный мужчина закрылся в квартире на Украинском бульваре с собственным ребенком и не пускал внутрь мать несовершеннолетнего. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других специальных служб.

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119УК РФ) и о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ).