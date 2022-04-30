Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

В Чите задержали мужчину, закрывшегося с ребенком в квартире

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Оперативники в Забайкальском крае после безуспешных многочасовых переговоров с мужчиной, который после конфликта закрылся в квартире с маленьким сыном в Чите, смогли проникнуть в помещение и забрать мальчика, сообщили в субботу "Интерфаксу" в региональном УФСБ.

"Переговоры результата не принесли, пришлось вскрыть дверь квартиры. Ребенок в безопасности и передан матери, он не пострадал. С мужчиной работают следственные органы", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба УМВД Забайкальского края уточнила, что ребенок 2019 года рождения. Задержанный - ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения. "В ближайшее время гражданин будет доставлен в отдел полиции для разбирательства", - сообщили в полиции.

По данным УМВД, в субботу вооруженный мужчина закрылся в квартире на Украинском бульваре с собственным ребенком и не пускал внутрь мать несовершеннолетнего. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других специальных служб.

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119УК РФ) и о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ).

Чита
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 апреля

Военная операция на Украине

Пограничный пункт пропуска в Курской области обстрелян со стороны Украины

Спецназ оцепил дом в Чите, где мужчина закрылся с ребенком

Власти заявили, что Сахалинская ГРЭС-2 загорелась из-за поломки маслопровода

Ростуризм сообщил о старте чартерной программы из Москвы в Дагестан

Ростуризм сообщил о старте чартерной программы из Москвы в Дагестан

Россия определилась со сроками прекращения работы на МКС

Россия определилась со сроками прекращения работы на МКС

Мишустин продлил на год срок уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций

Мишустин продлил на год срок уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций
Военная операция на Украине

Брянский губернатор заявил, что средства ПВО засекли украинский самолет

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава спрогнозировал в июне рост заболеваемости COVID-19 в России

Глава Минздрава спрогнозировал в июне рост заболеваемости COVID-19 в России

На Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар в турбинном отделении