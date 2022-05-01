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В Москве проездные учащихся будут действовать 30 дней с даты пополнения

В Москве проездные учащихся будут действовать 30 дней с даты пополнения
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - С 1 мая меняется принцип пополнения московских проездных билетов учащихся: теперь их можно пополнять на 30 или 90 дней, а не до конца месяца, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С 1 мая пассажиры, проходящие обучение, смогут приобретать проездные билеты в любой день месяца и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней с момента покупки", - приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Он отметил, что очереди в кассах первого числа месяца сократятся на четверть. Изменения коснутся как школьников и студентов, так и аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров.

Ранее проездной билет учащегося действовал до конца календарного месяца, независимо от дня пополнения.

Максим Ликсутов
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