Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 мая

Чемпионство "Зенита", телефонный разговор Блинкена и Кулебы и новые сроки действия проездных для учащихся в Москве

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили возвращение американских дипломатов на Украину.

- "Зенит" в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу. В 27-м туре "Зенит" на своем поле выиграл у московского "Локомотива" со счетом 3:1 и завоевал золотые медали.

- В Москве проездные учащихся будут действовать 30 дней с даты пополнения. С 1 мая меняется принцип пополнения московских проездных билетов учащихся: теперь их можно пополнять на 30 или 90 дней, а не до конца месяца.

- Странам ОПЕК+ c мая разрешено увеличить добычу нефти на 432 тыс. б/с. Таким образом, квота России и Саудовской Аравии на добычу нефти с мая возрастет до 10,549 млн б/с.

- Над югом США был замечен яркий метеор. Над штатами Арканзас, Луизиана и Миссисипи пролетел крупный болид, что подтверждают многие свидетели из разных штатов.