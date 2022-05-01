В киносетях заявили, что после ухода блокбастеров в прокате осталось слишком мало фильмов

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Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Уход из РФ крупнейших зарубежных кинокомпаний серьезно повлиял на работу кинотеатров, произошло падение выручки, а новых российских фильмов не хватает для того, чтобы перекрыть объем требуемых к прокату картин, отметили в разговоре с "Интерфаксом" руководители российских сетей кинотеатров.

В начале марта зарубежные компании Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal приняли решение приостановить кинотеатральный прокат своих релизов, а также временно прекратить свою деятельность в РФ. Как сообщали в Ассоциации владельцев кинотеатров, в ближайшие два месяца из-за критического недостатка репертуара может закрыться минимум 50% российских кинотеатров, падение выручки прогнозируется более чем на 80%.

Представители киносетей в разговоре с "Интерфаксом" отметили, что ситуация, сложившаяся после ухода зарубежных компаний, критическая.

"Если смотреть разницу между февралем и мартом 2022, когда из кинотеатров ушли большие американские проекты, падение (выручки) составило до 50% в Москве и до 85% в зависимости от региона. И наш запас прочности и так сильно истощен из-за ковида", - сказала агентству президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.

При этом, она уточнила, что за период январь-апрель 2022 года падение по отношению к 2021 году составило 10%, однако "эти цифры непоказательны, потому что охватывают хлебный январь и почти весь февраль, которые дорабатывали релизы новогодней битвы".

В свою очередь генеральный директор объединенной киносети "Формула Кино" и "Синема Парк" Алексей Васясин сообщил, что в сети произошло падение выручки примерно в четыре раза - так же, как и в среднем во всей индустрии. "Действительно, при неблагоприятном сценарии, не оптимистичном и не пессимистичном, а среднем, если ничего не будет меняться, половина кинозалов может быть закрыта", - отметил он.

Васясин уточнил, что за счет российского контента, который сейчас представлен в кинотеатрах, выйти на прежние показатели нельзя. Это же подтверждает глава "Каро" Зинякова, по словам которой "количество новых российских картин, при всем кассовом потенциале, не способно перекрыть объем требуемых к прокату картин. Их просто не хватает".

В дальнейшем, по мнению экспертов, ситуация также будет сложной. "Летние месяцы - традиционно не российские месяцы, потому что всегда российские дистрибуторы искали лучшее время для выхода картин. Это новый год, конец года, начиная с октября, начало года (январь и праздники), а летом обычно ничего, спасал Голливуд. Сейчас Голливуд не предвидится", - уточнил Васясин.

В свою очередь в сети кинотеатров "Люксор" агентству сообщили, что после ухода крупных компаний посещаемость "видимо сократилась". При этом, как подчеркнул собеседник агентства, "большое внимание к уходу голливудского кино и перезапуску российского сформировало у зрителей картинку, что в кинотеатрах нечего смотреть. На самом деле все совсем не так. Иностранного кино по-прежнему 70%, еженедельно выходит 5-7 новинок разных жанров".

Перезапуск и Болливуд

Для поддержки российских киносетей ряд дистрибуторов и продюсеров предложили кинотеатрам выпустить в повторный прокат свои картины. Так, в частности, с успехом прошли показы "Брата" и "Брата 2" Алексея Балабанова, которые собрали более 100 млн рублей (более 70 млн и более 38 млн соответственно по данным ЕАИС). Однако, как отмечают представители сетей, повторный прокат не может перекрыть потери, возникшие из-за ухода крупных зарубежных релизов.

"Безусловно, альтернативные программы пользуются популярностью. И дело касается не только перезапуска российского кино, но и культового зарубежного кино, и повторного выхода в прокат кассовых картин последних лет - предложений масса", - отметила Зинякова, подчеркнув, что "альтернативный контент закрывает лишь 10% от объема упускаемой от ухода блокбастеров выручки, поэтому нам просто необходима поддержка со стороны государства".

Также кинотеатры продолжают работу по расширению контента, в том числе за счет новинок из Индии. Однако, как отметил гендиректор Объединенной сети кинотеатров Васясин, это не массовый, а нишевой продукт, который "не спасает ситуацию", так как он пользуется популярностью не у всей аудитории.

Продолжают выходить и европейские и американские новинки. Так, по словам Зиняковой, в майские праздники в кинотеатрах сети "в совокупности будет показано более 20 новинок, куда помимо российских проектов вошли и зарубежные релизы, разбивка примерно 50/50". Так, будут показаны драма "Операция "Мясной Фарш" с Колином Фертом и "Флешбэк" с Лиамом Нисоном и Моникой Белуччи.

Поддержка кинотеатров

Для дальнейшей работы кинотеатров, по мнению экспертов, необходима государственная поддержка - как прямые субсидии, так и нематериальные меры поддержки. Как ранее отмечали в Ассоциации владельцев кинотеатров, решение по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней, в противном случае, "к концу лета, спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли".

По мнению Васясина, для дальнейшей работы кинотеатров, в краткосрочной перспективе, необходима прямая субсидия от государства. В среднесрочной перспективе необходимо увеличить количество фильмов, выходящих в прокат, проработать снижение издержек, а также ввести систему мотивации для кинопроизводителей, которая позволит следить за тем, чтобы выделенные средства расходовались на создание хороших фильмов.

В долгосрочной перспективе для поддержки кинотеатров, по мнению Васясина, необходимо позволить зарубежным компаниям, которые приняли решение временно приостановить прокат своих картин в РФ, вернуться, а также не устанавливать квоты на показ зарубежных картин, по примеру рынка Китая.