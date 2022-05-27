"Война и мир" Бондарчука снова выйдет в прокат в 2022 году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Киноэпопея Сергея Бондарчука "Война и мир" в 2022 году выйдет в повторный прокат после цифровой реставрации изображения и звука, сообщили в киноконцернн "Мосфильм".

2 июня в повторный прокат также после реставрации выйдет "Экипаж" Александра Митты, а с 26 мая в прокат была выпущена комедия Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".

В марте "Мосфильм" предложил кинотеатрам показывать кинокартины, созданные на студии в разные годы. К повторному прокату были подготовлены 12 художественных фильмов, все они вышли на экраны.

"Особым успехом у зрителей пользовались ретроспективные показы фильмов Андрея Тарковского. Суммарно фильмы классика на данный момент собрали 10 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В августе к 85-летию Андрея Кончаловского при поддержке Минкультуры в повторный прокат будет выпущена картина режиссера "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж".