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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Загоревшийся в Забайкалье Ми-8 доставлял людей с лесных пожаров

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, который совершил жесткую посадку на аэродроме в Могочи в Забайкальском крае, в воскресенье доставлял людей после тушения природных пожаров, сообщили в краевом правительстве.

"По нашим данным, в Могоче жесткую посадку совершил законтрактованный вертолет, возвращавшийся с тушения пожара. Один человек погиб, пятеро находятся в удовлетворительном состоянии, на борту было 15 человек. Причины аварии уточняются", - отметили в правительстве края.

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Как уточнили "Интерфаксу" в Минздраве региона при падении вертолета пострадали шесть человек.

"Один погиб на месте, пятеро доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают состояние как удовлетворительное, в настоящее время проводятся необходимое дообследование", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, в воскресенье в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Забайкальскому краю поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-8 с последующим возгоранием на аэродроме Могочи.

Забайкалье Забайкальский край Ми-8
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