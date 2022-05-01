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В Забайкалье вертолет Ми-8 опрокинулся при посадке и загорелся

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся на аэродроме в Могочи в Забайкальском крае, сообщили в региональном МЧС.

"В 11:05 по Москве в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-8 с последующим возгоранием на аэродроме Могочи", - говорится в сообщении.

Причины происшествия уточняются. Для тушения пожара на месте работает пожарные Могочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Ми-8 опрокинулся при посадке в Забайкальском крае.

"Вертолет Ми-8, перевозивший рабочих, при посадке в Могоче опрокинулся на бок с вращающимся винтом и загорелся. Пострадали пять человек, еще один без признаков жизни", - сказал он.

Вертолет опрокинулся при посадке в Забайкалье из-за ураганного ветра.

"Во время посадке у земли произошел резкий порыв ураганного ветра, - сообщил собеседник агентства. - Экипаж не смог удержать вертолет и он опрокинулся на бок".

Как позднее сообщил "Интерфаксу" источник, на борту Ми-8 находилась лесопожарная команда.

"Вертолет осуществлял тушение лесного пожара. На борту была лесопожарная команда: сотрудник лесоохраны, лесники", - сказал он.

Забайкалье Забайкальский край Ми-8
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