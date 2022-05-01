В Краснодарском крае стартовал летний туристический сезон

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Летний туристический сезон открылся 1 мая на курортах Краснодарского края, сообщила пресс-служба администрации края со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

"Только за 10 дней майских праздников ожидаем около 600 тысяч отдыхающих. А за весь летний сезон планируем принять порядка 17 млн человек. Несмотря на режим ограничения полетов на юге страны, отрасль работает в полную силу", - сказал он.

Отдыхающих в текущем сезоне будут принимать 10,7 тысяч объектов размещения, рассчитанных на 580 тысяч мест. Детские здравницы и лагеря планируют принять 340 тысяч детей.

В летний сезон для туристов будут доступны 537 пляжей Азово-Черноморского побережья и в степных зонах. Все они будут иметь единый архитектурный облик.

Кроме того, в регионе обновили туристические маршруты на территории Геленджика, Новороссийска, Горячего Ключа, а также Северского и Абинского районов.

В части транспортной доступности в связи с закрытием аэропортов в Краснодарском крае и Крыму на базе аэропорта Сочи создали временный транспортный хаб.