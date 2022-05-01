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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

СКР возбудил дела после обстрела объектов в Брянской области со стороны Украины

СКР возбудил дела после обстрела объектов в Брянской области со стороны Украины
Последствия обстрела территории Брянской области со стороны Украины
Фото: официальный телеграм-канал СКР

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Уголовные дела о теракте и посягательстве на жизнь российских военных возбуждены в связи с обстрелами со стороны Украины погранпункта ФСБ и нефтеналивной станции в Брянской области, сообщается в воскресенье на сайте Следственного комитета РФ (СКР).

"По данным следствия, 29 апреля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и иных украинских воинских формирований произвели не менее 35 прицельных выстрелов из минометов калибра 120 мм по сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, находившимся на территории пограничной заставы "Белая Березка" в Трубчевском районе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате разрывов артиллерийских мин на территории пограничной заставы получили повреждения административные здания, общежитие, две единицы специальной техники и ворота ограждения. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего и умышленном уничтожении или повреждении военного имущества (ст. 317, ч. 1 ст. 346 УК РФ).

"Кроме этого, центральным аппаратом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими вооруженными формированиями 30 апреля участка местности вблизи нефтеналивной станции ОАО "Русснефть" в селе Жеча Стародубского района Брянской области", - говорится в сообщении.

Повреждены здание насосной станции, нефтеналивная труба, металлические конструкции и хозяйственные постройки. Действия украинских военных квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц), заявили в СКР.

СКР Белгородская область
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