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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Местный житель пострадал при обстреле поселка в Брянской области со стороны ВСУ

Местный житель пострадал при обстреле поселка в Брянской области со стороны ВСУ
Фото: телеграм-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в субботу обстреляли поселок Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня ВСУ обстреляли поселок Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший - мужчина получил легкое осколочное ранение", - написал он в своем телеграм-канале, добавив, что мужчина доставлен в больницу.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Хроника 24 февраля – 04 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Брянская область Украина
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