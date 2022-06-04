Местный житель пострадал при обстреле поселка в Брянской области со стороны ВСУ
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в субботу обстреляли поселок Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня ВСУ обстреляли поселок Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший - мужчина получил легкое осколочное ранение", - написал он в своем телеграм-канале, добавив, что мужчина доставлен в больницу.
На месте происшествия работают оперативные службы.