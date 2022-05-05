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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:57

Пожар на площади 1000 кв. м произошел в гостинице в Кемеровской области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Огонь охватил кровлю частной гостиницы в Кемеровской области на площади 1000 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"В селе Красный Яр установлено, что происходит возгорание кровли частной гостиницы, по предварительной информации, на площади 1000 кв. м. По оперативным данным на момент возгорания, людей внутри не было, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

"В 23:48 мск локализация пожара на площади 1000 кв. м", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Кемеровская область МЧС Красный Яр
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