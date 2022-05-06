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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:57

В гостинице в Кемеровской области потушили пожар на площади 1000 кв. м

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пожар в гостинице в Кемеровской области полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"В 00:43 (мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг пресс-служба МЧС РФ сообщила о возгорании кровли в здании частной гостиницы в селе Красный Яр Кемеровской области на площади 1000 кв. м. В 23:48 мск пожар был локализован.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Кемеровская область МЧС
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