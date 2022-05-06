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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Пожар на рынке во Владикавказе локализован на 4,5 тыс. кв. м

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на рынке "Викалина" во Владикавказе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Локализация на 4500 кв.м в 10:35", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром на рынке "Викалина" во Владикавказе загорелся один из ангаров. Позже огонь распространился на три вещевых ангара. Объявлен третий ранг пожара. К тушению пожара привлечены 17 единиц техники и более 50 человек личного состава.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Владикавказ
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