Пожарные ликвидировали возгорание на рынке во Владикавказе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ликвидирован огонь на рынке "Викалина" во Владикавказе, один человек доставлен в больницу, сообщил начальник ГУ МЧС России по Северной Осетии Александр Хоружий.

"Ликвидация открытого горения в 11:11 мск. Эвакуировано 520 человек", - сказал Хоружий на видеозаписи, размещенной пресс-службой ГУ МЧС России по региону.

Он отметил, что в результате пожара пострадала женщина, ее доставили в больницу с ожогами.

Проводится проливка конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром на рынке "Викалина" загорелся один из ангаров. Позже огонь распространился на три вещевых ангара. Пожару был присвоен третий ранг. Позже его локализовали на 4500 кв.м. К тушению привлечены 17 единиц техники и более 50 человек личного состава.

Пресс-служба республиканского Минздрава сообщала, что медики оказывают помощь двум пострадавшим.