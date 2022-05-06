Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Пожарные ликвидировали возгорание на рынке во Владикавказе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ликвидирован огонь на рынке "Викалина" во Владикавказе, один человек доставлен в больницу, сообщил начальник ГУ МЧС России по Северной Осетии Александр Хоружий.

"Ликвидация открытого горения в 11:11 мск. Эвакуировано 520 человек", - сказал Хоружий на видеозаписи, размещенной пресс-службой ГУ МЧС России по региону.

Он отметил, что в результате пожара пострадала женщина, ее доставили в больницу с ожогами.

Проводится проливка конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром на рынке "Викалина" загорелся один из ангаров. Позже огонь распространился на три вещевых ангара. Пожару был присвоен третий ранг. Позже его локализовали на 4500 кв.м. К тушению привлечены 17 единиц техники и более 50 человек личного состава.

Пресс-служба республиканского Минздрава сообщала, что медики оказывают помощь двум пострадавшим.

Владикавказ МЧС Северная Осетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бюджет РФ в апреле недополучил 133 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Бюджет РФ в апреле недополучил 133 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

МИД РФ заявил о стагнации в переговорах с Украиной

МИД РФ заявил о стагнации в переговорах с Украиной

"Совкомфлот" на фоне санкций планирует продать часть "возрастного" флота

"Совкомфлот" на фоне санкций планирует продать часть "возрастного" флота

ЦБ РФ сообщил о замедлении работы сервисов своей платежной системы

В Думе заявили, что ядерный удар со стороны РФ возможен только в рамках обороны

В Думе заявили, что ядерный удар со стороны РФ возможен только в рамках обороны

Что произошло за день: четверг, 5 мая

В канцелярии Беннета заявили, что он принял извинения Путина за слова Лаврова

В канцелярии Беннета заявили, что он принял извинения Путина за слова Лаврова

Минстрой призвал ускорить создание туристических центров в РФ

Экспонаты из коллекции Морозовых вернулись из Франции без повреждений

Экспонаты из коллекции Морозовых вернулись из Франции без повреждений