В Белгородской области эвакуировали жителей села Нехотеевка из-за обстрелов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей села Нехотеевка, неоднократно подвергавшегося обстрелам с украинской стороны, эвакуируют в безопасные места.

"В населённом пункте на сегодняшний день осталось чуть меньше 30 человек. Большую часть жителей мы уже вывезли в безопасное место. Вот и сегодня, при объезде территории, ещё две жительницы согласились выехать на время в гостиницу. Продолжим убеждать оставшихся", - написал глава региона в телеграм-канале.

Он также сообщил, что уже найден подрядчик, который займется восстановлением пяти домов, пострадавших при обстреле.

"Подрядная организация уже найдена. Необходимые средства на это есть. Но работы начнём только тогда, когда будем понимать, что строители работают в полной безопасности. Сейчас гарантировать это не можем", - сообщил Гладков.

Обстановка в Белгородской области после начала спецоперации

Накануне губернатор сообщил об обстреле с территории Украины двух приграничных сел - Журавлёвки и Нехотеевки. В результате обстрела никто из местного населения не пострадал, однако были повреждены линии электропередачи и пять домовладений.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути.

14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлёвка. В Журавлёвке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС.

19 апреля при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.

25 апреля со стороны Украины были обстреляны территории сел Нехотеевка и Журавлёвка в Белгородском районе. Сообщалось о двух пострадавших.

26 апреля ночью было обстреляно село Головчино в Грайворонском городском округе. Повреждено несколько нежилых построек и более десятка домов. Среди мирного населения пострадавших нет.

Всего за время спецоперации на Украине в Белгородской области при обстрелах с украинской стороны повреждено более 200 жилых домов.