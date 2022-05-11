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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

В Белгородской области "желтый" уровень террористической опасности продлен до 25 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о продлении действующего в регионе "желтого" уровня террористической опасности до 25 мая.

"До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - говорится в сообщении.

5 мая губернатор сообщил об обстреле с территории Украины двух приграничных сел - Журавлёвки и Нехотеевки. В результате обстрела никто из местного населения не пострадал, однако были повреждены линии электропередачи и пять домовладений.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам.

1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути.

14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлёвка. В Журавлёвке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС.

19 апреля при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.

25 апреля со стороны Украины были обстреляны территории сел Нехотеевка и Журавлёвка в Белгородском районе. Сообщалось о двух пострадавших.

26 апреля ночью было обстреляно село Головчино в Грайворонском городском округе. Повреждено несколько нежилых построек и более десятка домов. Среди мирного населения пострадавших нет.

Всего за время спецоперации на Украине в Белгородской области при обстрелах с украинской стороны повреждено более 200 жилых домов.

Украина Белгородская область Вячеслав Гладков
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