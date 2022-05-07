Московский Кремль закроют для посетителей на первую половину дня 7 мая и на весь день 9 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Московский Кремль будет закрыт для посетителей в первой половине дня 7 мая и в День Победы, сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей 7 мая 2022 года до 13:00, а также 9 мая 2022 года в течение всего дня", - говорится в сообщении.

На Красной площади в субботу состоится Генеральная репетиция парада Победы.