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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Московский Кремль закроют для посетителей на первую половину дня 7 мая и на весь день 9 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Московский Кремль будет закрыт для посетителей в первой половине дня 7 мая и в День Победы, сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей 7 мая 2022 года до 13:00, а также 9 мая 2022 года в течение всего дня", - говорится в сообщении.

На Красной площади в субботу состоится Генеральная репетиция парада Победы.

ФСО РФ
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