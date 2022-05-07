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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве
Штурмовики Су-25 во время генеральной репетиции воздушной части парада над Красной площадью.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Генеральная репетиция военного парада Победы прошла на Красной площади в Москве, сообщили в субботу в Минобороны России.

"В военном параде приняло участие 11 тысяч военнослужащих. В этом году пешая колонна сформирована из 33 парадных расчётов", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, в составе механизированной колонны была задействована 131 единица современной военной техники, а также историческая техника - представленная легендарным танком Победы - Т-34-85, который открывал прохождение механизированной колонны

Как рассказали военные, в пролете парадного строя авиации над Красной площадью приняло участие 77 самолетов и вертолетов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что авиационная часть военного парада на Красной площади будет представлена 15 вертолетами и 62 самолетами, всего 77 - по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Репетиция парада Победы в Москве

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Москва Красная площадь День Победы
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