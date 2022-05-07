Пуск баллистической ракеты КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморье

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Запуск неопознанного снаряда в сторону Восточного моря, проведенного КНДР, не повлиял на радиационный фон в Приморском крае - единственном регионе России, граничащем с Северной Кореей.

"Радиационный фон в крае в настоящее время норме, во Владивостоке он составляет 12, а по краю 13-14 мкр/ч", - сообщил "Интерфаксу" представитель Примгидромета.

По информации регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, специалисты не фиксировали сейсмособытий в Японском море после пуска снаряда.

Как сообщалось со ссылкой на агентство "Ренхап" местные военные власти предполагают, что был произведен пуск баллистической ракеты. Предыдущий пуск баллистической ракеты КНДР был зафиксирован в среду текущей недели.