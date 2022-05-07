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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Южнокорейские военные зафиксировали очередной ракетный пуск КНДР

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В субботу Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылками на источник из Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

Детали пока не разглашались. По словам источника агентства, местные военные власти предполагают, что был произведен пуск баллистической ракеты.

Ракетный пуск стал 15-м в нынешнем году. Предыдущий пуск баллистической ракеты КНДР был зафиксирован в среду на этой неделе.

Южная Корея КНДР
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