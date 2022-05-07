Спасатели сообщили об охваченных огнем около 200 строений в Красноярском крае

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожары в более чем десяти населенных пунктах зафиксированы в Красноярском крае, сообщается в субботу в телеграм-канале главного управления МЧС по региону.

"Огонь распространяется в более чем 10 населенных пунктах, горят около 200 строений, несколько пилорам, детский сад. (...) Уже есть погибшие - в Шарыповском и Казачинском районах", - говорится в сообщении.

Число жертв не уточняется.

Отмечается, что на тушение пожаров брошены все силы и средства. Задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

По данным МЧС, во всех случаях тушение осложняется сильным ветром.

Ранее сообщалось, что в Шарыповском, Боготольском и Большеулуйском районах Красноярского края горят 85 строений и две пилорамы.

В субботу власти Красноярского края ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации на фоне массовых пожаров.