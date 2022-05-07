Полиция Красноярского края открыла "горячую линию" для пострадавших от пожаров

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Главное управление МВД по Красноярскому краю в связи со сложной пожароопасной обстановкой в регионе запускает телефон "горячей линии" для граждан, которые утратили личные и другие документы из-за пожара, сообщила журналистам пресс-служба ведомства в субботу.

"Позвонив по номеру 8 (3912) 29-5-777, вы сможете получить исчерпывающую консультацию по вопросам восстановления документов по части управления по вопросам миграции, а также ГИБДД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "горячая линия" работает круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в субботу в Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации на фоне массовых пожаров.