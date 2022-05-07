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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Число погибших в результате пожаров в Красноярском крае выросло до пяти

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожары в Красноярском крае унесли жизни пяти человек, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

В сообщении говорится, что в деревне Новокурск горят 15 строений, еще 20 строений горят в селе Никольск, где, по предварительной информации, погибли два человека.

По данным МЧС, в Казачинском районе в селе Талажанка горят 16 строений. По предварительной информации, погибли три человека, в том числе два ребенка).

Красноярский край
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