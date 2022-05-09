Все пожары в населенных пунктах Красноярского края ликвидированы

Последствия пожара в городе Уяр Красноярского края Фото: Алена Ковригина/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пожарные сумели стабилизировать обстановку в населенных пунктах Красноярского края, ликвидировав там все возгорания, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по краю.

"Пожары в 16 населенных пунктах полностью ликвидированы. В городе Уяр и поселке Лакино Большемуртинского района ведется проливка и разбор конструкций. Там работают более 120 человек и 26 единиц техники. Также ведутся работы по оценке нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ветровая нагрузка в регионе существенно ослабла - днем 9 мая порывы ветра ожидаются до 8 м/с, к вечеру снизятся до 5 м/с.

Как сообщалось, в субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи одномоментно началось несколько пожаров.

По последним данным, пять человек погибли, еще 19 человек пострадали.

Ликвидировали последствия стихии сотрудники оперативных служб, работники промышленных предприятий, добровольцы. Огнем уничтожены или повреждены 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.

К утру воскресенья все пожары в населенных пунктах региона были локализованы. Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.