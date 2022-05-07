Более 20 домов и школа загорелись в двух населенных пунктах Иркутской области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Крупные пожары произошли в субботу в двух населенных пунктах Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Как говорится в сообщении, в селе Половино-Черемхово Тайшетского района тушат семь жилых домов и школу. Общая площадь пожара составляет 4 га.

По данным МЧС, на момент прибытия пожарных горели четыре деревянных дома, в условиях сильного ветра была угроза распространения огня на соседние строения.

От местной администрации для создания противопожарных разрывов привлечены шесть тракторов и два бульдозера. Всего в ликвидации пожара задействованы 69 человек, 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Отмечается, что работа по тушению осложняется отсутствием водоисточников и сильными порывами ветра.

Между тем, по информации ведомства, в поселке Моргудон Братского района тушат 15 дачных домов и 4 га сухой растительности.