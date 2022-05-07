В двух населенных пунктах Иркутской области локализовали крупные пожары

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорания в селе Половино-Черемхово и садоводческом товариществе "Моргудон" в Иркутской области, сообщается в субботу на сайте областного главка МЧС.

В сообщениях говорится, что в селе Половино-Черемхово Тайшетского района пожар локализован в 20:12 (15:12 по Москве), в СНТ "Моргудон" в Братском районе - в 20:40 (15:40 по Москве).

По данным МЧС, в тушении в первом из названных населенных пунктов задействованы 69 человек и 25 единиц техники, во втором - 52 человека и 22 единицы техники.

Правительство региона со своей стороны сообщило, что в село Половино-Черемхово выехали сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения Тайшетского района. "Пострадавшим на месте оказывается необходимая ситуационная помощь. Люди разместились у родственников", - сообщается в его телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в селе Половино-Черемхово загорелись семь жилых домов и школа. Общая площадь пожара составляла 4 га. На железнодорожной станции Половино-Черемхово был объявлен режим ЧС.

В СНТ "Моргудон" горели 15 садовых домов и 4 га сухой растительности.

Губернатор Игорь Кобзев сообщал, что жертв на пожаре в Половино-Черемхово и пострадавших на пожаре в "Моргудоне" нет.

Полиция выясняет обстоятельства возгораний. На месте полицейские помогали местным жителям с эвакуацией.