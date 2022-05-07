Большинство пожаров в Красноярском крае произошли из-за падения ЛЭП и замыканий

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожары в ряде районов Красноярского края возникли из-за короткого замыкания после перехлеста электропроводов, сообщило в субботу агентство ГО и ЧС по региону.

"В ряде районов края причиной пожаров в населенных пунктах стали короткие замыкания из-за перехлеста электропроводов и падения ЛЭП в результате сильного ветра (до 40 м/с)", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба краевого главка МВД со ссылкой на начальника регионального управления ведомства Александра Речицкого сообщила, что из 29 материалов о возгораниях, поступивших в органы внутренних дел, 20 связаны с короткими замыканиями.

По мере локализации возгораний следственно-оперативные группы начинают работу на местах происшествий.

В субботу в крае введен режим ЧС из-за массовых пожаров, действующих в нескольких районах региона.