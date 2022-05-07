Лесной пожар перекинулся на дачи в Канском районе Красноярского края

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Дачи загорелись в Канском районе Красноярского края, сообщает в субботу пресс-служба главного управления МВД по региону.

"В Канском районе из-за возгорания лесного массива вблизи села Анцирь огонь сильным ветром перенесся на Краснокурышинские дачи в Канске. Пожаром охвачены десятки дачных участков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские работают на месте происшествия и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехнике пожарных служб, МЧС и скорой медпомощи. Также сотрудники полиции по громкоговорителям информируют граждан о необходимости покинуть опасную зону и оказывают содействие в эвакуации.

В субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи на многих территориях региона одномоментно произошли возгорания.

Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.

По данным МЧС по краю, в настоящее время локализовано 14 пожаров. Локализация пока не объявлена в населенном пункте Уяр.

По фактам гибели пяти человек в результате пожаров в селе Никольск и селе Талажанка главное следственное управление СКР по краю и Республике Хакасия возбудило два уголовных дела по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц).