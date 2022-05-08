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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

В РФ за сутки госпитализировали почти на 50% меньше пациентов с COVID-19

В РФ за сутки госпитализировали почти на 50% меньше пациентов с COVID-19
В Республиканском перинатальном центре в Якутии
Фото: Николай Тугэн/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 447 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 500 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

Количество госпитализаций за сутки составило 1 308 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,9%. Увеличение количества госпитализаций произошло в пяти субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 75 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 118 человек, накануне штаб сообщал о 132 умерших.

Выздоровели за сутки 6 682 человека, или на 22,7% меньше по сравнению с 7 мая.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 227 666 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 376 946 умерших и 17 603 098 выписанных.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 мая 2022 годаПандемия коронавируса
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