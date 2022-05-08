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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Патриарх Кирилл призвал "консолидировать силы" для защиты "рубежей отечества"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл в канун Дня Победы совершил литургию в главном воинском храме РФ в подмосковной Кубинке, по окончании которой ответил на упреки Запада в адрес России, связанные с ее спецоперацией на Украине.

"Россия никому не желает зла, никого не хочет захватить и оккупировать, ни из кого не хочет выкачивать ресурсы, как это делает большинство богатых и сильных стран мира, экономически оккупируя слабые и беспомощные страны. Мы не нуждаемся во всем этом, мы самодостаточны", - заявил патриарх.

По его словам, Россия нуждается только в одном - в подлинной свободе, в независимости от тех мировых центров власти, которые сегодня становятся враждебными ей.

"Мы должны консолидировать все наши силы - и духовные, и материальные, чтобы никто не посмел посягнуть на священные рубежи нашего Отечества. И мои слова - это не то, что хотели бы наши противники характеризовать как очередная милитаристская речь патриарха, глупости все это", - сказал патриарх Кирилл.

Обращаясь к военнослужащим, которые присутствовали на литургии, он призвал их вдохновляться примерами святых Дмитрия Донского и Александра Невского, полководцев Михаила Кутузова, Александра Суворова, Павла Нахимова, Михаила Скобелева, Георгия Жукова и всей "блистательной плеяды советских маршалов, которые обеспечили во многом Победу над фашистской Германией".

РПЦ Патриарх Кирилл
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