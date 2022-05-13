Ватикан признал осложнение отношений с РПЦ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Ватикане признают, что отношения с Русской православной церковью переживают трудный период, сообщил журналистам госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Его комментарии приводит Vatican News.

"Вы в курсе последних событий, позиции папы, решения отложить встречу с патриархом Кириллом. Сейчас трудный период, мы должны это признать, - сказал кардинал. - Но это не означает, что ситуация дошла до нуля или что дошло до полного охлаждения между РПЦ и католической церковью. Остаются каналы связи и попытки к диалогу продолжаются. Но, конечно, все стало труднее из-за последних событий".

Паролин отметил, что на следующей неделе секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер собирается посетить Киев. Его миссией будет обсуждение возможностей достижения прекращения огня и военных операций. В Ватикане рассчитвают, что благодаря усилиям архиепископа может начаться серьезный диалог без предварительных условий, в ходе которого будет найдено решение проблемы.

Кардинал также подтвердил позицию Ватикана по вопросу поставок оружия Украине. Он напомнил, что катехизис подтверждает право на вооруженное сопротивление агрессии "в определенных условиях". Речь идет о том, чтобы вооруженный отпор не приносил больше вреда, чем собственно агрессия, то есть, допустимы только боевые действия во имя справедливости. В Ватикане понимают, что это недостаточно четкие формулировки, отметил Паролин.

Он также согласен с мнением, что сторонам рано или поздно придется разрешить конфликт, поскольку это соседние страны.

Кардинал заверил, что Ватикан поддерживает предложение правительства Марио Драги содействовать проведению мирных переговоров между Россией и Украиной, как и любые другие попытки мирного урегулирования. По его словам, Ватикан тут не стремится быть ведущим миротворцем и будет приветствовать любые другие предложения, которые будут приняты.

3 мая папа Франциск прокомментировал в интервью Corriere della sera разговор с предстоятелем РПЦ в Zoom, который состоялся еще в середине марта. По его словам, патриарх Кирилл 20 минут по записям излагал ему причины начала боевых действий, а он предложил ему говорить не языком чиновников, а языком Христа. Он также сообщил, что они согласились отложить встречу, которая намечалась на 14 июня в Иерусалиме. Папа также сказал, что еще в марте выражал готовность приехать в Москву, но до сих пор не получил ответа Кремля.

В РПЦ отметили, что понтифик некорректно изложил содержание беседы, и добавили, что "такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время".