В Иркутской области за день ликвидировали 16 пожаров на площади 821,5 га

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пожарные в Иркутской области, где сохраняется сложная пожароопасная обстановка, рассчитывают до конца дня ликвидировать четыре пожара, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, по данным на 18:00 по местному времени (13:00 по московскому), в области действуют 8 пожаров на площади 741 га, еще 8 пожаров на площади 423 га полностью локализованы. В общей сложности в течение дня ликвидировано 16 пожаров на площади 821,5 га.

В понедельник пожарные продолжат тушить шесть действующих пожаров: два - в Качугском районе (завтра на место будет переброшена еще одна группировка десантников), в Нижнеудинске - там к тушению уже приступили, работа осложняется болотистой местностью. Кроме этого, остаются пожар в Тайшетском районе и два возгорания в Братском районе. Около села Дубынино пожар опахали, населенному пункту ничего не угрожает, а пожар у села Кобляково к ночи планируется локализовать. В Чунском районе ликвидируют горение в поселке Тарея, там пострадали пять дачных участков и две надворных постройки. Пострадавших нет.

"Задача всех служб - не допустить появления и распространения новых пожаров. Введенный режим ЧС уже показал свою эффективность. Если вчера было 26 новых пожаров, то за сегодняшний день - только 7", - написал губернатор.

По его словам, в ближайшее время и.о. министра по делам ГО и ЧС Александр Чуприян, находящийся в Красноярске, проведет заседание правительственной комиссии по лесопожарной обстановке.