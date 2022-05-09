Более 20 природных пожаров ликвидировали за сутки в Иркутской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пожарные за минувшие сутки ликвидировали 23 возгорания в лесном фонде Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Потушено пять вновь обнаруженных возгораний на общей площади 169 га: три - в Тайшетском районе, по одному - в Братском и Чунском районах. Также ликвидировано 18 пожаров, зарегистрированных 7 мая, на общей площади 985,5 га, из которых 400 нелесных гектара: по три - в Братском, Тулунском, Тайшетском районах, по два - в Усольском и Качугском районах, по одному - в Осинском, Боханском, Ольхонском, Киренском и Нижнеудинском районах", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что, по состоянию на вечер воскресенья, локализовано еще четыре пожара на общей площади 261 га, еще девять общей площадью 742 га находятся в процессе локализации.

Причиной всех действовавших в воскресенье пожаров по-прежнему оставался человеческий фактор. Из 36 возгораний 20 обнаружено возле населенных пунктов.

В тушении всех лесных пожаров 8 мая было задействовано 124 пожарных-десантника, 316 сотрудников лесопожарных формирований, 139 мобилизованных граждан, 178 единиц наземной техники.

В связи с пожарами в лесном фонде на территории Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации.