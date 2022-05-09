Неизвестные взломали ТВ-расписание ведущих операторов кабельных сетей

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Телезрители сообщают о взломе расписания ТВ-программы в кабельных сетях операторов "Ростелеком", МТС и НТВ-Плюс.

Как сообщается в нескольких телеграм-каналах, утром в понедельник вместо названия ТВ-передач и их описания в программе был выложен текст, касающийся ситуации на Украине.

Кроме этого, взлом коснулся и ТВ-расписания "Яндекса". По информации интернет-пользователей, программа передач была изменена у "Первого канала" и "России 1". На момент 9:47 понедельника расписание данных каналов не отображается в разделе "Яндекс. Телепрограмма".