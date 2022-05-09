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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:34

Программы передач платного ТВ взломали хакеры

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Хакеры взломали программы передач некоторых операторов платного телевидения, говорится в сообщении Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

"Взломаны электронные программные гиды некоторых операторов платного телевидения. Возможно, взломан "Сервис-ТВ", передающий EPG операторам платного ТВ", - говорится в сообщении в телеграм-канале НАТ.

По некоторым данным, речь идет об операторах МТС, НТВ+, Ростелеком, Wink.

EPG - это текстовая программа передач на сутки, уточняется в сообщении.

С утра в понедельник в соцсетях появились сообщения о взломе программ передач операторов платного ТВ у пользователей из различных регионов РФ, начиная с Дальнего Востока.

НАТ Национальная ассоциация телерадиовещателей МТС НТВ+ Ростелеком Wink
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