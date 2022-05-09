Путин назвал горем и невосполнимой утратой гибель каждого российского солдата

Президент РФ пообещал помощь семьям военнослужащих

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Гибель каждого солдата и офицера - это горе и невосполнимая утрата для родных и близких, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им", - сказал Путин, выступая на параде на Красной площади.

Он добавил: "Особую поддержку окажем детям погибших и раненных боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан".