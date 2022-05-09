Воздушную часть парада Победы отменили в Москве и других городах РФ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Летная программа парада Победы на Красной площади в Москве отменена из-за погодных условий.

"Авиационная часть парада отменена", - сообщил в эфире в понедельник диктор телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Военный парад на Красной площади завершен.

По данным Минобороны России в нем приняли участие 11 тысяч военнослужащих. В этом году пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчетов. В состав механизированной колонны вошла 131 единица современной военной техники, а также историческая техника - представленная легендарным танком Победы - Т-34-85, который открыл прохождение механизированной колонны.

Авиационная техника также из-за неблагоприятных погодных условий не принимала участие в параде Победы в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В Ростове-на-Дону должен был состоятся единственный на юге России воздушный парад, в котором ожидалось участие более 40 экипажей боевых самолетов и вертолетов. В пресс-службе Южного военного округа "Интерфаксу" сообщили, что воздушная часть парада в итоге не состоялась, причину представитель пресс-службы не уточнил.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству, что окончательное решение относительно летной программы парада в Москве будет принято утром в понедельник.