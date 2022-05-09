Мединский заявил, что переговоры России и Украины проходят в дистанционном формате

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Переговоры между Россией и Украиной не прекращаются, они проходят в дистанционном формате, сообщил "Интерфаксу" помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Переговоры в дистанционном формате не прекращены", - отметил Мединский.

Отвечая на вопрос о проведении переговоров в очном формате, Мединский сообщил, что "для этого необходимо больше конкретики иметь на руках".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада в ответ ввели масштабные санкции против России. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины.