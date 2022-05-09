Что произошло за день: понедельник, 9 мая

Парад Победы в Москве, акция "Бессмертный полк", квота в вузах для детей участников операции на Украине и нападение на посла РФ в Польше

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве состоялся парад Победы. В нем принимали участие 11 тысяч человек. В состав парадного расчета 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии на бронетранспортерах "Ракушка" вошли участники операции на Украине. Летная программа была отменена.

- Владимир Путин выступил с речью во время парада Победы. Президент РФ назвал военную операцию на Украине "упреждающим отпором" и подчеркнул, что гибель каждого солдата и офицера - это горе и невосполнимая утрата для родных и близких. После парада Путин возложил венок к Вечному огню и вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги, погибшего 5 марта в Волновахе.

- Владимир Мединский заявил, что переговоры России и Украины проходят в дистанционном формате. Говоря о возможности очной встречи, помощник президента РФ сказал, что "для этого необходимо больше конкретики иметь на руках".

- В городах России прошла акция "Бессмертный полк". В Москве шествие возглавил Владимир Путин: он нес портрет отца-фронтовика. По данным МВД России, в московской акции приняли участие более миллиона человек. Шествия в рамках акции не проводились с 2019 года.

- Президент РФ подписал указ о десятипроцентной квоте в вузах для детей участников операции на Украине. Дети погибших и раненых военнослужащих не должны будут проходить вступительные испытания, для остальных они сохранятся.

- На посла РФ в Польше напали во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Сергея Андреева облили красной жидкостью. "Нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава польского МИД Збигнев Рау выразил сожаление в связи с инцидентом.

- Александр Лукашенко предупредил Запад, что у него за спиной ядерная держава. Говоря о потенциальной военной угрозе, президент Белоруссии пообещал "обломать рога" агрессорам.

- Все пожары в в 16 населенных пунктах Красноярского края ликвидированы. Огнем были уничтожены или повреждены 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.