В РПЦ заявили, что возможные санкции не повлияют на патриарха Кирилла

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви подчеркнули, что санкции, которые Еврокомиссия планирует ввести в отношении патриарха Кирилла, никак не отразятся на его деятельности и на жизни РПЦ.

"Что касается Святейшего патриарха, то я думаю, что никакие санкции не воспрепятствуют ему продолжать свою деятельность, которая направлена на консолидацию российского общества, которая направлена на пастырское окормление всей многомиллионной паствы Русской православной церкви и которая направлена на скорейшее достижение мира между братскими славянскими народами", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

На прошлой неделе издание Politico сообщало, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций предлагает ограничительные меры против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.