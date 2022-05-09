В России коронавирус диагностировали еще у 5 030 человек

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 030 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Госпитализированы 1 218 человек, скончались 103 человека.

Выздоровели за сутки 5 959 пациентов.

В Москве зарегистрировали 268 новых случаев заражения, в Петербурге - 312, в Подмосковье - 239.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за прошедшую неделю составил 25,27 и снизился на 27% по сравнению с предыдущей неделей. "Увеличение заболеваемости отмечено в пяти субъектах РФ, в том числе в четырех регионах увеличение более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении штаба.

Показатель госпитализации на 100 тысяч населения за прошедшую неделю составил 9,6 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 15%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 13 субъектах, в том числе в шести регионах - больше, чем в среднем по России.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 232 тыс. 696 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 049 умерших и 17 млн 609 тыс. 357 выписанных.