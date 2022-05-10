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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Природный пожар обесточил крупный поселок в Приамурье

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Пять кабельных линий электропередачи уничтожил природный пожар в районе поселка городского типа Магдагачи в Амурской области, населенный пункт обесточен, сообщили во вторник в пресс-службе Дальневосточной распределительной компании.

"В результате пала в понедельник повреждены пять кабельных линий электропередачи, которые обеспечивают электроснабжение Магдагачи. Аварийно-восстановительные работы ведут "Амурские электрические сети". Для ликвидации повреждения потребуется замена более 500 метров кабельных линий", - говорится в сообщении.

Социально значимые объекты Магдагачи переведены на резервные источники электроснабжения.

На место происшествия направлены дополнительные силы с соседних участков, всего привлечено четыре аварийные бригады. Материалы для проведения работ отправлены из городов Зея, Свободный и Благовещенск.

За счет установки перемычек на воздушных линиях в ночь на 10 мая удалось подключить одну из пяти ВЛ 10 кВ. Электроснабжение восстановлено для 10% потребителей Магдагачи. Еще одну линию планируется подключить во вторник, она позволит обеспечить электричеством 60% потребителей. Энергетики планируют восстановить энергоснабжение всего поселка в течение суток.

Приамурье
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