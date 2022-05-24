Природные пожары в Амурской области с марта прошли более 146 тысяч гектаров

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Амурская область с учетом раннего начала пожароопасного сезона лидирует на Дальнем Востоке по общей площади, пройденной огнем, природные пожары за три месяца охватили свыше 146 тысяч гектаров, следует из сообщения Минлесхоза региона.

"По недавней информации, в Амурской области выгорело 44 процента от общей площади по Сибири и Дальнему Востоку. На первый взгляд, по сравнению с другими регионами - это много, но пожароопасный сезон в Приамурье начался аномально рано, в начале марта, тогда как в прошлые годы его открывали в начале апреля. Поэтому с огнем мы боремся уже почти три месяца, а на других территориях Сибири и Дальнего Востока сезон пожаров только начинается, и количество гектаров, пройденной огнем, там будет увеличиваться", - отметил глава Минлесхоза области Алексей Севостьянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что активность природных пожаров в регионе пошла на спад. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 355 природных пожаров на площади более 146,1 тысяч гектаров, огонь прошел 0,3% от всей площади региона.

"Пожароопасный сезон продолжается, закончится он осенью, и, как показывает практика за пять прошедших лет, по результатам семи месяцев Приамурье не становится среди других регионов лидером по площади, пройденной огнем", - заметил министр.

В профильном министерстве отметили, что возгорания чаще возникали на маристых участках, в падях, где не растут деревья ценных пород. Борьбу с пожарами осложняла неблагоприятная погода.

Как сообщалось, особый противопожарный режим в Приамурье был введен с 7 марта в шести северных муниципальных образованиях. В прошлом году он начал действовать только 23 марта в южных и центральных районах.