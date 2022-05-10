Поток беженцев из Донбасса в Ростовскую область сократился почти в два раза

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Более 6,5 тыс. беженцев прибыли в Ростовскую область с территории Донбасса за минувшие сутки, это почти вдвое меньше показателей двух предыдущих дней, сообщила во вторник пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 6,5 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

Сутками ранее на территорию Ростовской области из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины прибыли более 10,5 тысячи человек, за день до этого - 13 тысяч.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.