Правительство утвердило гранты для волонтеров, оказывающих медпомощь в ДНР и ЛНР

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении в 2022 субсидии из федерального бюджета для Ассоциации волонтерских центров на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией медицинского обеспечения волонтеров на период их пребывания на территориях ДНР и ЛНР.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что грант в форме субсидии из федерального бюджета предоставляется Ассоциации волонтерских центров на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией медицинского обеспечения волонтеров на период их пребывания на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - говорится в документе.

Постановление также утверждает соответствующие правила предоставления субсидии Ассоциации в 2022 году. Согласно правилам, грант предоставляется на следующие цели: оплату расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, расположенными на территориях ДНР и ЛНР, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медикосанитарной помощи, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в экстренных и неотложных формах волонтерам; медицинская эвакуация (транспортировка) волонтеров при наличии медицинских показаний в медицинские организации, расположенные на территории Российской Федерации.

Кабмин также утвердил правила назначения и осуществления единовременных выплат в 5 млн и 3 млн рублей в случае гибели или ранения волонтеров на территории ЛНР и ДНР, а также командированных на территории республик Донбасса.

30 апреля Президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно указу, организация работы по обеспечению поддержки волонтерской деятельности на территориях ДНР и ЛНР возложена на Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), которое совместно с Ассоциацией волонтерских центров должно определить порядок отбора и подготовки волонтеров, исходя из необходимости обеспечения их безопасности и эффективного осуществления деятельности.

Настоящие постановления вступают в силу со дня их официального опубликования.