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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Томский губернатор Жвачкин подал в отставку

Томский губернатор Жвачкин подал в отставку
Сергей Жвачкин
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение оставить пост главы региона, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе обладминистрации.

"Я оставляю пост губернатора", - процитировали в пресс-службе слова Жвачкина, который обратился к жителям Томской области.

Он пояснил, что является одним из самых возрастных губернаторов, так как в январе ему исполнилось 65 лет, поэтому "нужно давать дорогу молодым".

Жвачкин также сообщил, что остается в Томске вместе со своей семьей и поблагодарил жителей Томской области.

Сергей Жвачкин родился в 1957 году в Перми, окончил Тюменский инженерно-строительный институт, после чего работал на предприятиях нефтяной отрасли на севере Томской области. В 1994 году возглавил АО "Томскгаз", которое занялось реализацией программы по добыче газа в Томской области, в 1999 году стал президентом ОАО "Востокгазпром". В 2004 году был назначен на должность гендиректора компании "Кубаньгазпром" (позднее - "Газпром трансгаз Краснодар").

С 2012 года он занимал пост главы Томской области, в феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора региона.

10 сентября 2017 года Жвачкин победил на выборах губернатора Томской области, набрав 60,58% голосов.

Томская область Сергей Жвачкин
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